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Сегодня в Казани до -11 градусов

07:20, 23.02.2024

В пятницу, 23 февраля, в Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Днем в столице республики прогнозируется от -9 до -11 градусов. Ветер юго-восточный 4—9 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -8 до -13 градусов. На дорогах гололедица.

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Разиль Самигуллин
Татарстан
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