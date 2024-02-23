Сегодня в Казани до -11 градусов
В пятницу, 23 февраля, в Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Днем в столице республики прогнозируется от -9 до -11 градусов. Ветер юго-восточный 4—9 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от -8 до -13 градусов. На дорогах гололедица.
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