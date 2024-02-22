В результате ДТП на трассе в Татарстане один человек погиб и трое пострадали
Смертельная авария произошла около 19:45 на 108-м километре трассы «Казань — Оренбург» на территории Чистопольского района Татарстана. Там столкнулись Mercedes и ВАЗ-2114.
Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля. Водитель и двое пассажиров иномарки, в том числе несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения, с различными травмами доставлены в Чистопольскую ЦРБ
На место происшествия выехал заместитель Чистопольского городского прокурора Сергей Игошин. По факту инцидента организована процессуальная проверка.
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