Латвия запретила импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии

Парламент Латвии запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Об этом информирует пресс-служба латвийского сейма.

— Согласно поправкам, также запрещено ввозить эту продукцию из третьих стран, если она происходит из России или Белоруссии. Запрет на импорт будет распространяться на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию, которая остается в Латвии, а не на ту, которая транспортируется в другие страны-члены Европейского Союза (ЕС), — сообщается на сайте ведомства.

За первые десять месяцев прошлого года импорт российской сельскохозяйственной и кормовой продукции в Латвию составил 280 миллионов евро. В целом 90% общего импорта российской сельскохозяйственной продукции в Латвию составили четыре товарные группы: корма, крупы, горох, рапсовое масло.

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