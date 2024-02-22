Кремль опубликовал кадры с Владимиром Путиным за штурвалом Ту-160М

Фото: скриншот realnoevremya.ru

Кремль опубликовал кадры изнутри стратегического бомбардировщика Ту-160М под управлением президента России Владимира Путина. Помимо главы государства, на видео можно увидеть второго пилота.

Сверхзвуковой бомбардировщик, который носит название «Илья Муромец», поднялся в небо с полосы Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Борт был в воздухе на протяжении 30 минут.

Российский президент остался доволен техникой. Он заявил, что Ту-160М можно принимать в состав Вооруженных сил страны.

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