В российских школах могут сократить уроки по обществознанию

Школьников, учащихся с 6-8 классах, могут освободить от уроков обществознания. Соответствующий законопроект подготовило Минпросвещения России.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. По задумке ведомства, изучать этот предмет школьники начнут с 9-х классов.

— В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях, — сказано в документе.

Сейчас уроки по обществознанию проходят с 6 по 9 класс. Общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях.

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