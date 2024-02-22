Совкомбанк открывает Школу финансовых аналитиков
С 15 марта по 29 мая Совкомбанк проведёт образовательный интенсив для лучших студентов ведущих вузов страны.
Экспертные специалисты — руководители Совкомбанка — будут делиться знаниями из областей бухгалтерского учёта, финансовой математики, кредитного анализа, эконометрики и не только.
Занятия будут проходить в online формате. Студенты школы смогут бесплатно освоить высокооплачиваемую профессию финансового аналитика, прокачать навыки и компетенции.
Для студентов, которые будут посещать занятия без пропусков и своевременно выполнять домашние задания, банк подготовил ежемесячную стипендию размером 20 000 рублей.
По окончанию обучения лучшие учащиеся Школы финансовых аналитиков пройдут экспресс-собеседования в команду Совкомбанка.
Чтобы стать учащимся школы финансовых аналитиков, необходимо обучаться в вузе Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Костромы, Саратова или Воронежа. А также выполнить тестовое задание.
Подать заявку можно до 14 марта по ссылке. 16+
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