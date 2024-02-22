Владимир Путин совершит полет на Ту-160М
Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что президент совершит полет на ТУ-160М.
— Путин вчера принял решение совершить полет на ТУ-160М. Полет продлится до 40 минут, его маршрут — военная тайна, — сообщил Дмитрий Песков.
Полет продлится 40 минут. Ракетоносец ТУ-160М будет носить имя Минтимера Шаймиева.
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