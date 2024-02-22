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Владимир Путин совершит полет на Ту-160М

15:11, 22.02.2024

Пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что президент совершит полет на ТУ-160М.

— Путин вчера принял решение совершить полет на ТУ-160М. Полет продлится до 40 минут, его маршрут — военная тайна, — сообщил Дмитрий Песков.

Полет продлится 40 минут. Ракетоносец ТУ-160М будет носить имя Минтимера Шаймиева.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоВласть
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