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В Казани переименовали улицу Лучезарную

12:24, 22.02.2024 1

Власти Казани переименовали улицу Лучезарную в Курскую. Об этом сказано в сборнике документов мэрии города.

— Переименовать улицу Лучезарную от улицы Шуртыгина до проспекта Альберта Камалеева, являющуюся продолжением улицы Курской в Советском районе г. Казани, в улицу Курскую (приложение), — сказано в документе.

Это связано с тем, что в Казани отсутствуют объекты недвижимости, имеющие адресную привязку к улице Лучезарной. Еще решение приняли из-за сложившейся адресации объектов недвижимости по улице Курской.

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ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:30
    Лучше бы Назарбаева переименовали. Уникальное название "Эсперанто" сменили на жулика Назарбаева, которого сами казахи проклинают.
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