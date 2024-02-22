В Казани переименовали улицу Лучезарную

Власти Казани переименовали улицу Лучезарную в Курскую. Об этом сказано в сборнике документов мэрии города.

— Переименовать улицу Лучезарную от улицы Шуртыгина до проспекта Альберта Камалеева, являющуюся продолжением улицы Курской в Советском районе г. Казани, в улицу Курскую (приложение), — сказано в документе.

Это связано с тем, что в Казани отсутствуют объекты недвижимости, имеющие адресную привязку к улице Лучезарной. Еще решение приняли из-за сложившейся адресации объектов недвижимости по улице Курской.

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