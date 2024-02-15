На организацию казанского фестиваля «Созвездие» направят 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани состоится очередной молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие». Как выяснило «Реальное время», на него из бюджета города направят 2 миллиона рублей.

Заказчиком выступает Комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани. МКУ просит от исполнителя предоставить на три дня зал в культурном центре в черте города вместимостью не менее 700 человек. В день проведения гала-концерта нужно предоставить концертный зал в культурно-развлекательном комплексе в центре города. Он должен быть рассчитан как минимум на тысячу человек.

Помимо зала от заказчика требуется обеспечить мероприятие звуковым и светотехническим оборудованием. Еще необходимо оформить сцену зала согласно замыслу режиссера. Также подрядчику нужно пригласить сценарную группу, выпускающих режиссеров, хореографов-постановщиков, костюмеров, координаторов проекта, ведущих и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце мероприятия организатору нужно подготовить цветы для вручения победителям. На это выделят 10,5 тысячи рублей. Фестиваль состоится не позднее 30 апреля.

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Айрат Назипов