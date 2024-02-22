В Татарстане перед праздником активно покупают кошельки и портмоне

Перед 23 Февраля женщины стали чаще покупать кошельки и портмоне. Об этом «Реальному времени» сообщили в Wildberries.

В количественном выражении продажи кошельков и портмоне увеличились на 103,5%, а в денежном выражении — на 112%.

Продажи кошельков и портмоне с середины февраля выросли в два раза.

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Нафиса Миннехузина