В Казани затруднено движение на всех въездах в город
В Казани затруднено движение на всех въездах в город, кроме Оренбургского тракта.
Заторы наблюдаются со стороны Горьковского шоссе, Мамадышского тракта, в Салмачах и на Фермском шоссе.
Помимо въездов в Казань, затруднено движение на проспекте Победы, на улицах Дубравной, Габишева, Сафиуллина, Хади Такташа, Копылова.
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