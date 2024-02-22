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В Казани затруднено движение на всех въездах в город

07:33, 22.02.2024
В Казани затруднено движение на всех въездах в город
Фото: скриншот realnoevremya.ru Яндекс.карты

В Казани затруднено движение на всех въездах в город, кроме Оренбургского тракта.

Заторы наблюдаются со стороны Горьковского шоссе, Мамадышского тракта, в Салмачах и на Фермском шоссе.

Помимо въездов в Казань, затруднено движение на проспекте Победы, на улицах Дубравной, Габишева, Сафиуллина, Хади Такташа, Копылова.

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Нафиса Миннехузина
Авто Татарстан
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