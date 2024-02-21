ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 22 февраля
ЦБ опубликовал официальные курсы валют на четверг, 22 февраля:
- юань — 12,8 рубля (+0,03);
- доллар — 92,43 рубля (+0,06);
- евро — 99,89 рубля (+0,34).
Курс евро повышен на 34 копейки. Курсы американской и китайской валют практически не изменились.
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