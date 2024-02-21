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ЦБ опубликовал официальный курс валют на четверг, 22 февраля

22:50, 21.02.2024

ЦБ опубликовал официальные курсы валют на четверг, 22 февраля:

  • юань — 12,8 рубля (+0,03);
  • доллар — 92,43 рубля (+0,06);
  • евро — 99,89 рубля (+0,34).

Курс евро повышен на 34 копейки. Курсы американской и китайской валют практически не изменились.

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ЭкономикаФинансы
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