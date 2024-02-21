Банк России представил портрет среднестатистического клиента ломбардов

Банк России представил портрет среднестатистического клиента ломбардов. Чаще всего в ювелирные ломбарды сдают изделия женщины, а услугами автоломбардов пользуются мужчины.

Средний возраст клиентов ломбардов — от 30 до 59 лет. Чаще всего это люди в возрасте 30—44 лет, их 38% от общего числа. Еще 33% клиентов ювелирного ломбарда относятся к возрастной категории 45—59 лет, 16% — 18—29 лет, 13% — старше 60 лет.

Женщин среди клиентов ювелирного и универсального ломбардов больше, чем мужчин: 60% и 53% соответственно. А в автоломбарде мужчин больше — 66%.

Для универсального ломбарда распределение следующее: 42% — граждане 30—44 лет, 30% — 45—59 лет, и по 17% — 18—29 лет и старше 60. В автоломбарде 46% клиентов относятся к 30—44 годам. Потребителей в возрасте 18—29 лет — 16%, 45—59 лет — 34%, а старше 60 — всего 3%.

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Анна Уржумова