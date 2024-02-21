В Казани на ремонт помещения учебного здания выделят 3,6 млн рублей

На ремонт помещения в учебном здании, принадлежащем объектам культурного наследия в Казани, выделят 3,6 млн рублей. Сооружение находится по адресу: улица Толстого, дом 6/30. Тендер находится на стадии приема заявок.

Согласно договору, подрядчик обязуется выполнить работы по отбивке штукатурки с поверхностей, разборке облицовки стен и кирпичных стен, покрытий полов, плинтусов, облицовки из гипсокартонных листов.

В том числе необходимо произвести демонтаж дверных и оконных коробок и стяжек с последующей их установкой, а также снятие дверных полотен и оконных переплетов. Также нужно произвести пробивку в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 кв.см.

Ранее сообщалось, что на капитальный ремонт моста через реку Мензелю в с. Сарманово в Сармановском районе Татарстана выделят 233,2 млн рублей. Все работы должны быть выполнены в срок до 25 июля 2025 года.

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Разиль Самигуллин