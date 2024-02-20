На ремонт моста в Сармановском районе выделят 233,2 млн рублей

На капитальный ремонт моста через реку Мензелю в с. Сарманово в Сармановском районе Татарстана выделят 233,2 млн рублей, выяснило «Реальное время». Все работы должны быть выполнены в срок до 25 июля 2025 года. Ранее на постройку четырех мостов в Татарстане суммарно было выделено 249 млн рублей.

Длина моста составляет 55 метров, а его ширина — 10 метров. Движение осуществляется по двум полосам. В случае заключения договора подрядчик обязуется выполнить работу по устройству технологического проезда, технологических площадок и временного пешеходного моста, временной схемы организации дорожного движения, монолитной плиты проезжей части, сопряжения, подходов к мосту, дорожной одежды со всеми конструктивными слоями на мосту и подходах, организованного водоотвода, двух металлических оцинкованных лестничных сходов.

Также в перечень работ входит переустройство сетей связи ПАО «Таттелеком», демонтаж конструкций существующего моста, ремонт береговых, промежуточных опор и пролетных строений моста, в том числе укрепление конусов насыпи монолитным бетоном, установка средств организации дорожного движения, разборка технологической, строительной площадок со съездами, временной схемы организации дорожного движения и рекультивация земель.

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Разиль Самигуллин