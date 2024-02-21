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За 2023 год ломбарды в России выдали около 16 млн займов

15:50, 21.02.2024

За 2023 год с ломбардами было заключено около 16 млн договоров за год. Объем выдач рос в основном из-за увеличения среднего размера займа — за три квартала 2023 года показатель вырос на 19%. Количество действующих договоров займа с начала 2023 года увеличилось всего на 5,2%. Об этом сообщает Банк России.

Больше половины займов в ломбарде берут на сумму до 25 тысяч рублей до зарплаты. 3/4 договоров заключается на сумму до 25 тысяч, а 61% — на срок до 30 дней. Только 9% займов выдаются на срок более трех месяцев.

Процентные ставки зависят от срока и суммы договора. Например, заем в универсальном ломбарде на сумму до 25 тысяч сроком до 30 дней обойдется дороже, чем заем на более крупную сумму — от 500 тысяч на год.

Ставки по займам в разных ломбардах отличаются:

В ювелирном ломбарде:

  • 5—30 дней — 60,1%;
  • 1—3 месяца — 30,7%;
  • 3—12 месяцев — 9,2%.

В автоломбарде:

  • 5—30 дней — 43,1%;
  • 1—3 месяца — 32%;
  • 3—12 месяцев — 24,9%.

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Анна Уржумова
ЭкономикаБанки
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