Николай Зуев стал бронзовым призером 1-го этапа Кубка России

В состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены страны, они разыграли 32 комплекта наград. Среди них пловец СК «Синтез» Николай Зуев. Спортсмен выиграл бронзу в коронной дисциплине — 100 метров на спине, это расстояние он преодолел за 54,81 секунды.

Уже на следующей неделе Зуев отправится в Подмосковье для продолжения подготовки к главным стартам сезона. Главный тренер сборной Республики Татарстан по плаванию Алексей Кузнецов отметил:

— Под нагрузкой — это хороший результат! Сезон только начался, и мы проводим большую работу, чтобы набрать форму.

Только в начале февраля сообщалось, что Николай Зуев еще до новогодних праздников провел большую работу, распланировав график и расставив акценты по ходу сезона.

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Разиль Самигуллин