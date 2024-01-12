Пловец СК «Синтез» начал подготовку к новому сезону

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

Календарное начало нового года у спортсменов традиционно совпадает со стартом подготовки к соревнованиям. Пловец СК «Синтез» Николай Зуев не стал исключением в этом правиле. По словам тренера Алексея Кузнецова, еще до новогодних праздников они со спортсменом провели большую работу, распланировав график и расставив акценты по ходу сезона.

— Сейчас идет первый этап подготовки. Мы работаем дома, в разгаре втягивающий сбор по ОФП, который включает лыжную подготовку, — рассказывает Алексей Кузнецов. — Второй и последующие сборы будем проводить на выезде, большое внимание уделять специальной плавательной подготовке. Одним из первых крупных соревнований в нашем календаре станет чемпионат ПФО, ну а главный старт первой половины сезона — чемпионат России, который пройдет в апреле в Казани.

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