«Поездка с пересадкой является нормой»: в Казани не планируют менять автобусный маршрут №94

Фото: Платонов Максим

В Казани не планируют менять автобусный маршрут №94. Об этом сообщила «Реальному времени» пресс-служба мэрии города. Маршрут, который соединяет станцию метро «Дубравная» с жилым массивом Привольный, остается неизменным. На данном маршруте курсирует единственный автобус большого класса с шести утра до восьми вечера.

По мнению Комитета транспорта города Казани, маршрут №94 разработан с учетом потребностей жителей малоэтажных жилых массивов. Предполагается, что остановка рядом со станцией метро «Дубравная» на улице Фучика обеспечивает удобное транспортное сообщение с разными районами города.

— Схема движения предусмотрена таким образом, что жители жилых массивов от остановки улицы Фучика могут добраться до любого района города Казани. Также в районе остановки улицы Фучика расположена станция метро «Дубравная»,— заявила пресс-служба мэрии Казани.

Согласно федеральному стандарту транспортного обслуживания в городах с населением более 500 тысяч человек, поездка с пересадкой считается нормой, пояснили «Реальному времени». Открытие новых маршрутов в ближайшее время не планируется. Большие интервалы движения единственного автобуса связаны с пробками на дорогах.

— Открытие нового маршрута не планируется. Отметим, что увеличение интервалов движения происходит в результате заторовых ситуаций на улично-дорожной сети города. Улучшение транспортного обслуживания указанных жилых массивов возможно при условии расширения проезжей части дороги до двух полос в каждом направлении... По федеральному стандарту транспортного обслуживания, в городах с населением свыше 500 тыс. человек поездка с пересадкой является нормой, — сообщила пресс-служба мэрии города.

Для улучшения транспортного обслуживания жилых массивов может потребоваться расширение проезжей части дороги до двух полос в каждом направлении. Но пока жители Казани могут пользоваться маршрутом №94 без изменений.

Ранее в редакцию «Реального времени» обратились жители поселков Салмачи, Вишневка, Новая Вишневка и Привольный. Они поделились, что автобусный маршрут №94 не оптимизирован. По их словам, интервал между автобусами может достигать полутора часов, а уехать в вечерние часы после 20.30 и вовсе проблематично. Кроме того, маршрут не облегчает повседневную жизнь граждан, так как не доставляет их до социальных объектов.

—На маршруте №94 невозможно доехать до поликлиники №18 и детского отделения на улице Бигичева, а особенно до школы №156, куда дети обязаны ходить, — поделились местные жители.

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Анна Уржумова