В Казани закрыли офис «КИВИ Банка»

Офис «КИВИ Банка» закрыли в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом информирует telegram-канал «Новости отделений QIWI».

— Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам, — сказано в сообщении.

Это же сообщение озвучивает автоответчик при попытке связаться с представителями организации. Офис банка находится в Вахитовском районе Казани по улице Московская, д. 53/6.

Сегодня Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации. Регулятор принял это решение из-за того, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Агентство по страхованию вкладов начнет выплачивать компенсации вкладчикам «КИВИ Банка» не позднее 6 марта 2024 года. Страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 4,6 млрд рублей.

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