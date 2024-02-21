Книги Федора Достоевского, Марселя Пруста и Оскара Уайльда не снимут с продаж

Фото: Фатыхов Динар

Вчера журналист Александр Плющев (признан Минюстом РФ иностранным агентом) разместил у себя список из более 250 книг, которые следует снять с продаж по закону об ЛГБТ-пропаганде. Среди них книги Федора Достоевского, Марселя Пруста, Оскара Уайльда, Харуки Мураками, Стефана Цвейга, Стивена Кинга и многие другие.

Пресс-служба «Мегамаркета» подтвердила изданию «Коммерсантъ» подлинность этого списка с оговоркой, что он был составлен участниками книжного рынка еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В комментарии «Мегамаркет» также подтвердил, что скрыл эти книги со своей витрины.

Сегодня АКИТ в своем telegram-канале написала, что этот список был сформирован в ноябре 2022 года в виде «рабочего документа с перечнем литературы как наглядный пример того, что потенциально может попасть под запрет, если не разработать четкие критерии».

— По сути, это был список вопросов, которые участники рынка адресовали регулятору, чтобы однозначно определиться. <...> Таким образом, список не просто неактуален — он вообще не имеет никакого отношения к действительности, — заявила АКИТ.

Депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Хинштейн также опроверг актуальность этого списка. В своем telegram-канале Хинштейн написал, что ни «Мегамаркет», ни другие интернет-магазины не удаляли и не будут снимать с продаж книги классиков. А также добавил, что началось внутреннее разбирательство, которое объяснит, почему «Мегамаркет» подтвердил «Коммерсанту» актуальность этого списка.

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Екатерина Петрова