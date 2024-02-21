Инженерные школы Татарстана в 2024 году получат на развитие около 1,5 млрд рублей

Проект по созданию передовых инженерных школ продлен до 2030 года, данное решение поддержано президентом России Владимиром Путиным. До 2026 года общий объем софинансирования составит около 60 млрд рублей. Также сообщается, что отобрано еще 20 школ, которые начнут работать с нового учебного года. В целом система передовых инженерных школ охватит 50 вузов в 23 регионах страны.

— Показатели передовых инженерных школ, созданных на базе республиканских вузов, впечатляют. Только на базе ПИШ Университета Иннополис за 2023 год обучено более 1,6 тысячи человек по программам дополнительного профессионального образования, а на программы высшего образования набраны 235 студентов. Радует, что проект по созданию передовых инженерных школ продолжается, — отметил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

Увеличивается и финансирование со стороны государства. Так, школам первой волны выделено 12,6 млрд рублей, это на 2,5 млрд больше, чем годом ранее. На 2024 год уже выделено 634,5 млн рублей каждой передовой инженерной школе из первой группы, из республиканских школ в их число входят ПИШ Казанского федерального университета. Ранее, в 2023 году, четырем инженерным школам было распределено по 514 млн рублей.

Передовым инженерным школам второй группы, куда входят образовательные учреждения Университета Иннополис и КНИТУ, выделено 427,7 млн рублей.

В середине февраля сообщалось, что Татарстан получит из федерального бюджета субсидию в размере 244 144,6 тысячи рублей. Их направят на оснащение образовательных организаций оборудованием для обучения беспилотным системам, сообщили в Министерстве финансов республики.

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Разиль Самигуллин