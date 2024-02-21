Аналитики рассказали, как россияне будут отдыхать во время короткой рабочей недели

В честь Дня защитника Отечества в России определена короткая рабочая неделя. Праздник приходится на пятницу, поэтому отдыхать россияне будут три дня подряд: с 23 по 25 февраля. Четверг, 22 февраля, будет сокращенным рабочим днем. Об особенностях работы и оплаты труда в праздничные и выходные дни рассказал аналитик сервиса hh.ru.

По его словам, 23 февраля — нерабочий праздничный день в России. Так как он выпадает на пятницу, то выходные будут продолжаться три дня. 24 и 25 числа — обычные выходные, а 23-го — дополнительный праздничный выходной.

Привлечь сотрудников к работе в выходные и праздники можно только с их письменного на то согласия, кроме некоторых случаев вроде предотвращения катастроф или аварий. Работа в выходные или нерабочие праздники оплачивается не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня.

Для сотрудников, которые работают по сменному графику, действуют несколько иные правила. Работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере. Ранее о короткой рабочей неделе заявили 19 февраля.

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Разиль Самигуллин