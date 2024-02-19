Россиян ждет короткая рабочая неделя

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян ожидают трехдневные выходные — с 23 по 25 февраля. Таким образом у жителей страны будет возможность отдохнуть с пятницы по воскресенье.

Стоит отметить, что ранее более половины жителей ПФО отметили, что они верят в переход на короткую рабочую неделю. Однако только 4% компаний региона рассматривают возможность такого перехода.



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Разиль Самигуллин