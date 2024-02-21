Нефтяные цены растут на фоне ослабления доллара и подъема китайского фондового рынка

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 8.20 мск составила $82,66 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше, чем на момент закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на $0,27 (0,35%), составив $77,31 за баррель.

Ранее о снижении цен на нефть сообщалось 20 февраля. Стоимость нефти марки Brent на торгах в Лондоне снизилась на 0,91% и составила $82,8 за баррель. Цена нефти марки WTI на торгах в Нью-Йорке снизилась на 1,07% и составила $77,62 за баррель.

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Разиль Самигуллин