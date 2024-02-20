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Цены на нефть снижаются, нефть марки Brent торгуется в районе $82,9 за баррель

18:53, 20.02.2024

Стоимость нефти марки Brent на торгах в Лондоне снизилась на 0,91% и составила $82,8 за баррель. Цена нефти марки WTI на торгах в Нью-Йорке снизилась на 1,07% и составила $77,62 за баррель.

Нефтяные котировки падают из-за опасений, что экономическая активность снижается быстрее, чем ожидалось. Трейдеры обеспокоены перспективами спроса на топливо из-за высокой инфляции и повышения процентных ставок центробанками.

19 февраля также фиксировалась тенденция на снижение. Трейдеры оценивают перспективы спроса на нефть, а также параллельно продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,73% и составила $82,86 за баррель.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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