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Трамп назвал Россию «военной машиной»

08:20, 21.02.2024 3

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной», которая победила Наполеона и Гитлера. В том числе он отметил то, что она является более крупной страной по сравнению с европейскими союзниками НАТО.

Американский политик также отметил, что европейским странам необходимо увеличить свои расходы на оборону, поскольку на данный момент разница выделяемых денег с США в этой сфере составляет 150 млн долларов.

Ранее в начале февраля сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп оспорит решение апелляционного суда в Вашингтоне, отказавшего ему в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщил избирательный штаб политика.

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Разиль Самигуллин
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:28
    150 млн долларов? Жалкая по меркам США сумма.
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    Анонимно 09:07
    Описка, наверное, миллиардов?
    Но и эта сумма не столь большая.
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  • Анонимно 08:29
    Вот Трамп и раскрыл свою позицию по отношению к России.
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