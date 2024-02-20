Из Казани до аэропорта запустили дополнительные электрички — видео

Во время проведения турнира «Игры будущего» в Казани запустили восемь дополнительных электричек. Они будут курсировать до Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Рекомендуем воспользоваться железнодорожным транспортом. В сутки от ж/д вокзала Казани выезжает порядка 16—17 рейсов в аэропорт «Казань». Это очень удобно. Никаких пробок, — руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин.

Из-за проведения турнира в городе закроют некоторые участки дорог. Например, с 21 по 28 февраля в городе ограничат движение по местным проездам вокруг Казанского цирка — от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковочной зоны на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центрального стадиона.

С 21 февраля 2024 года до 1 марта нельзя будет проехать по ул. Хади Такташа от ул. Спартаковской до ул. Марселя Салимжанова и через заездные карманы по левой стороне ул. Марселя Салимжанова перед зданием технопарка «ИТ-парк им. Башира Рамеева».

До 28 февраля ограничено движение на улице Абдуллы Бичурина от здания №46 по улице Чистопольской до улицы Сибгата Хакима.

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