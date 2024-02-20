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Стало известно, куда россиянам дешевле всего поехать на февральские и весенние праздники

23:02, 20.02.2024

На февральские и мартовские праздники россияне чаще всего выбирают Санкт-Петербург. Цены на авиабилеты из Москвы в Петербург и обратно на три дня в феврале начинаются от 8 800 рублей на одного человека, а в марте выгоднее всего отправиться на «Сапсане» — от 7 400 рублей туда и обратно. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Также есть бюджетные направления:

  • Казань — перелет на одного человека в феврале будет стоить от 8 800 рублей, в марте — от 11 000 рублей;
  • Екатеринбург — в феврале авиабилеты обойдутся примерно в 9 200 рублей туда-обратно, а в марте — в 11 800 рублей в обе стороны;
  • Калининград — в феврале и марте будет выгоднее отправиться с субботы по воскресенье, от 13 400 рублей в праздничные дни, и порядка 10 000 туда-обратно в обычные выходные;
  • Нижний Новгород — в феврале перелет обойдется примерно в 11 900 рублей туда-обратно, в марте — 9 900 рублей;
  • Махачкала — самый дешевый билет стоит от 14 200 туда-обратно в феврале и от 16 500 рублей в марте;
  • Сочи — перелет из Москвы на февральские праздники стоит от 21 800 рублей в обе стороны, в марте — от 20 600 рублей.

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Нафиса Миннехузина
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