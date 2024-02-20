Президент России назвал число безработных в стране

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране насчитывается 460 тысяч безработных. Об этом глава государства заявил на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

— Безработных у нас, по официальным данным, где-то 460 тысяч, а не хватает 2,5 миллиона, — подчеркнул глава государства.

В конце 2023 года в Татарстане было зарегистрировано 4 830 человек, получающих пособие по безработице. По сравнению с концом 2022 года этот показатель снизился на 41,3%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».