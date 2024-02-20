Традиционная пробка в Салмачах и Куюках продолжается
С самого раннего утра жители Салмачей и Куюков стоят в пробке. Однако эту ситуацию ухудшило ДТП на перекрестке улиц Кул Гали и Габишева.
— Одна из машин ехала посередине, второй решил справа обогнать. Не получилось, — комментируют аварию сами жители.
На данный момент движение сильно затруднено по всей Центральной улице в сторону Казани. Также пробка образовывается на улице Яркой, на повороте из поселка Привольного в Салмачи.
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