Традиционная пробка в Салмачах и Куюках продолжается

С самого раннего утра жители Салмачей и Куюков стоят в пробке. Однако эту ситуацию ухудшило ДТП на перекрестке улиц Кул Гали и Габишева.

— Одна из машин ехала посередине, второй решил справа обогнать. Не получилось, — комментируют аварию сами жители.

На данный момент движение сильно затруднено по всей Центральной улице в сторону Казани. Также пробка образовывается на улице Яркой, на повороте из поселка Привольного в Салмачи.

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Нафиса Миннехузина