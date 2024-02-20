В ЦБ предоставили данные о мониторинге российских предприятий

Центробанк России опубликовал данные по мониторингу российских компаний. В статистике приведены оценки, ожидания и комментарии компаний относительно своей деловой активности.

В феврале индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России по сравнению с январем увеличился до 7,3 пункта (+0,3 пункта) и указывал на дальнейшее расширение деловой активности. Производственные ожидания продолжают расти с августа прошлого года и в феврале достигли отметки в 15,6 пункта (+0,5 пункта).

Ожидания предприятий по спросу сохранили позитивный характер и остаются на исторических максимумах. Так, по сравнению с началом года данные показатели увеличились и составили 14,5 пункта (+0,1 пункта). Несмотря на рост в январе, в этом месяце упал показатель ценовых ожиданий предприятий, в этом месяце они зафиксировались на отметке 19,4 пункта (-2,5 пункта).

Ранее, 19 февраля, Polymetal объявила о продаже своего российского бизнеса за $3,69 млрд. Сделку планируется завершить до конца марта. Сумма сделки составит $3,69 млрд. Покупателем выступит компания «Мангазея Плюс», которая занимается добычей драгоценных металлов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин