Куюки и Салмачи снова в пробках

Куюки и Салмачи вновь «встали» в пробках. Как сообщают сами жители близлежащих поселков, заторы на дорогах начались с 6 утра.

В Казани же затрудненное движение наблюдается в центре города. А также на улицах Технической, Хади Такташа, Павлюхина, Николая Ершова, Гвардейской, Космонавтов, Тэцевской.

Помимо этого заторы на проспекте Победы, Аметьевской магистрали и на Мамадышском тракте.

Пробки в Казани достигли 8 баллов.

Ранее, 15 февраля, традиционной утренней пробки из Салмачей и Куюков не было.

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Нафиса Миннехузина