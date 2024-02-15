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Сегодня в Казани не было традиционной пробки из Салмачей и Куюков

09:23, 15.02.2024 1
Сегодня в Казани не было традиционной пробки из Салмачей и Куюков
Фото: скриншот realnoevremya.ru «Яндекс.Карт»

На удивление жителей Казани и близлежащих населенных пунктов, сегодня не было утренней пробки в поселке Куюки. Озвучиваются различные версии данного явления. Начиная с того, что люди банально не смогли завести свои машины из-за ночных заморозков, заканчивая тем, что у детей отменили занятия в школах или же вовсе родители не стали отвозить своих детей в учебные заведения.

Также стоить отметить, что снизились показатели пробок. С традиционных 9—10 они упали до 7.

Ранее утром сообщалось, что на Мамадышском тракте города Казани произошло 4 аварии. В связи с этим и без того затрудненная ситуация с проездом по дороге ухудшилась. Все дорожно-транспортные происшествия произошли в сторону выезда из города.

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Разил Самигуллин
Авто Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:38
    да, пробок не было, так же как не было трамваев и автобусов. с ними-то что?
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