Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о причинах поражения от «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Он отметил, что игра была сложной, команда допускала ошибки, а у «Металлурга» было преимущество. Билялетдинов подчеркнул, что тренерский штаб проанализирует ошибки и подготовит команду к следующим играм.

— Мы сыграли не так, как планировали, допускали ошибки, — сообщил Зинэтула Билялетдинов на пресс-конференции после матча.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина