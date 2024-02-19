ВТБ выделил 13 млрд рублей на строительство ЖК «Наследие» в Казани

ВТБ выделил 13 млрд рублей на строительство ЖК комфорт-класса «Наследие» в Казани. ЖК будет располагаться в Советском районе Казани, в шаговой доступности от станции метро «Горки» и Горкинско-Ометьевского леса.

Планируется возвести пять домов от 17 до 24 этажей общей жилой площадью 90 000 кв. м с двухуровневым стилобатом и подземным паркингом. Для машин будет также построен отдельный многоуровневый паркинг с коммерческими помещениями. Территория жилого комплекса будет без машин, а его инфраструктура — доступна маломобильным жителям. Ввести ЖК в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года.



— Для нашей компании жилой комплекс «Наследие» является приоритетным проектом. В городе не ведется строительство ни одного подобного комплекса. Качество, комфорт и доступная цена — основные критерии, которые мы готовы обеспечить для наших клиентов, — подчеркнул генеральный директор «ГлобалСтрой» Ильшат Загидуллин.

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Нафиса Миннехузина