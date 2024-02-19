Татарстанцы расплатились через онлайн-кассы на 7 трлн рублей

С момента перехода на онлайн-кассы налогоплательщики Татарстана сформировали чеки на сумму 6,972 трлн рублей. Сегодня в республике 89 729 единиц контрольно-кассовой техники.

В 2024 году в Татарстане возобновили проект «Общественное питание» для контроля объема выручки и защиты прав потребителей. Налоговые органы проверяют данные, полученные от контрольно-кассовых аппаратов, и особое внимание уделяют точкам общепита с низкой выручкой.

Покупка товара или услуги должна сопровождаться выдачей кассового чека. Он подтверждает оплату и служит гарантией по закону о защите прав потребителей. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан рекомендует проверять кассовые чеки с помощью мобильного приложения. Оно поможет хранить электронные чеки в одном месте и использовать их для подтверждения социального налогового вычета.

Приложение также позволяет проверить добросовестность продавца и сообщить о нарушениях. Например, если вам не выдали чек, это можно сделать в приложении. Электронный чек имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, но не подвержен повреждениям. Его можно использовать для подтверждения покупки при обращении по гарантии или возврате товара.

Налоговые органы призывают не оставлять без внимания случаи невыдачи кассового чека и использовать приложение «Проверка чека ФНС России» в качестве механизма народного контроля. Если вам не выдали чек или в нем была неверная информация, можно отправить жалобу в налоговые органы через приложение. Это может стать основанием для проверки действий недобросовестных предпринимателей.

В середине прошлого года в Татарстане дали оценку сервису «Покупай со Сбербанком».

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Разиль Самигуллин