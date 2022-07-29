Татарстанцы оценили сервис «Покупай со Сбербанком»

За первое полугодие 2022 года с помощью сервиса «Покупай со Сбербанком» жители Татарстана купили товаров или услуг на общую сумму более 77 млн рублей.

Сервис привлекателен не только для покупателей, но и для продавцов, так как позволяет значительно увеличить продажи и получить дополнительную возможность для развития бизнеса. Всего в республике к сервису подключены более 330 партнеров, и их число регулярно увеличивается.

В Татарстане в топ-5 сфер, осуществляющих кредитование в точках розничной торговли, входят магазины мебели и предметов интерьера, одежды, бытовой техники, средств связи и товаров для дома.

POS-кредитование (Point Of Sale — с англ. «пункт продажи») — выдача кредита на определенные товары непосредственно в торговых точках: на маркетплейсах, интернет-площадках, на кассах магазинов. Удобство сервиса в том, что клиенты Сбербанка могут прямо в момент совершения покупки оформить заявку, получить рассмотрение запроса и подписать документы онлайн. В процессе не участвуют сотрудники банка или его партнеров. Весь процесс занимает несколько минут.



Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

— Этот вид кредитования Сбербанк внедрил летом 2020 года. Клиентам, совершающим покупку в магазине, достаточно иметь при себе только банковскую карту. Уверен, что число пользователей сервисом «Покупай со Сбербанком» будет ежегодно расти.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"