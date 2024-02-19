Polymetal отложил решение о дивидендах до мая

Вопрос о выплате дивидендов компания Polymetal отложила примерно до мая. Об этом сообщил глава компании Виталий Несис в ходе телеконференции. Также сегодня стало известно, что компания Polymetal продаст свои российские активы за $3,69 млрд.

Он пояснил, что решения по дивидендам — как за этот год, так и дивидендная политика на будущее — являются частью стратегии распределения капитала, которая логично вытекает из общей стратегии компании. Ранее предполагалось, что совет директоров Polymetal сможет, как обычно, рассмотреть годовые дивиденды в марте, вместе с отчетностью по МСФО.

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Разиль Самигуллин