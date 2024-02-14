Больше половины жителей ПФО верят в переход на короткую рабочую неделю

В ПФО опрос жителей показал, что 57% верят в переход к короткой рабочей неделе в ближайшие годы. Однако только 4% компаний региона рассматривают возможность такого перехода. Уже сейчас 3% организаций перешли на укороченный рабочий день, и 46% сотрудников, практикующих его, отмечают повышение эффективности труда.

Опрос проводился Службой исследований hh.ru вместе с аналитиками компании «Яков и партнеры» среди жителей Поволжья. Респонденты отметили укороченную неделю и укороченный рабочий день как один из трендов, которые окажут влияние на рынок труда до 2030 года. При этом только 22% опрошенных считают, что данные тенденции будут иметь небольшое влияние.

Пока работодатели не выражают готовность к переходу на укороченный день и четырехдневную рабочую неделю. Лишь 1% компаний планирует такой переход в ближайшее время.

Ранее в начале февраля отмечалось, что дефицит кадров в России сделал востребованными подростков. Поскольку за 12 месяцев 2023 года в России было открыто более 42 тысяч вакансий. На данные позиции работодатели готовы принимать несовершеннолетних.

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Самигуллин Разиль