Пашинян: Ереван не является союзником России по вопросу Украины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Армянский премьер-министр Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии в Мюнхене заявил, что Ереван не является союзником России по вопросу Украины.

— Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ — дружественный нам народ, — сказал он.



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Галия Гарифуллина