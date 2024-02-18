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На трассе М-7 перед поворотом на Гильдеево загорелся автобус

18:53, 18.02.2024

На трассе М-7 в сторону Казани, перед поворотом на Гильдеево, загорелся автобус.

Как пишут местные telegram-каналы, о пострадавших пока не сообщалось.

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Галия Гарифуллина
Происшествия Татарстан
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