В Афганистане произошло землетрясение

На севере Афганистана прошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр находился в 22 км к западу от города Мазари-Шариф. Очаг был на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Галия Гарифуллина