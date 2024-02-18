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Данил Садреев стал вторым на Спартакиаде по прыжкам с трамплина

13:40, 18.02.2024 1

Данил Садреев, представляющий Татарстан, стал серебряным призером на соревнованиях по прыжкам с трамплина в рамках Спартакиады сильнейших в Нижнем Тагиле.

Спортсмен заработал 264,1 балла.

До первого места Данилу Садрееву не хватило всего 3,1 балла, золото завоевал Михаил Назаров.

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Нафиса Миннехузина
Спорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:41
    как здорово! красавец
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