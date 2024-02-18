Владимир Путин прокомментировал отказ Европы от российского газа

Европейские страны рассчитывали, что если они не будут покупать российский газ, то Россия развалится, но необратимые процессы начинают наступать у них, европейская промышленность переезжает в другие страны, заявил Владимир Путин.

— Видимо, рассчитывали, что если они не будут брать наш газ, мы развалимся быстрее, чем у них наступят необратимые процессы. Но необратимые процессы фактически у них начинают наступать. Промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия и где энергоносители дешевле оказались. Потому что еще нужно сжижать, потом перевозить через океан, потом догазифицировать опять. Все это повышает стоимость, — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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