В Казани в марте перекроют дороги из-за строительства водопровода

В Казани на месяц перекроют участки дорог по улицам Чернышевского и Рустема Яхина. Это связано со строительством трассы водопровода, сообщили в мэрии.

С 4 марта по 14 апреля рядом с домом №32 по улице Чернышевского будет частично закрыта проезжая часть в направлении движения к улице Гаяза Исхаки.

Одновременно с этим в районе дома №5 по улице Рустема Яхина будет ограничено движение в сторону Московской.



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Нафиса Миннехузина