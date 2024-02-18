Владимир Путин объяснил историческую часть интервью с Такером Карлсоном

Владимир Путин рассказал, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, что часть его интервью американскому обозревателю Такеру Карлсону, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия.

— На самом деле, корни российской государственности, они, конечно, гораздо глубже. Но я дал наиболее известную теорию норманнского происхождения. И то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто — тем более для американцев. История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому я думаю, что для американской аудитории это было непросто понять. Но все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом, все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны — все, что происходит на украинском направлении, — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что норманнская теория происхождения русского государства — это только одна из теорий, и известный русский деятель Михаил Ломоносов критиковал ее.



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