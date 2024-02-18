Прокуратура организовала проверку по факту гибели двух человек в ДТП в Бавлинском районе
По данным Госавтоинспекции РТ, в Бавлинском районе водитель KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.
В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажир Volkswagen. Водителя и пассажира KIA доставили в больницу.
Прокуратура Бавлов организовала проверку по факту смертельного ДТП. На место происшествия выехал заместитель прокурора Бавлов Артем Родионов. Обстоятельства случившегося выясняются.
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