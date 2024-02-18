Бельгия и Испания стали главными покупателями российского СПГ в Европе

Главными европейскими покупателями сжиженного природного газа из России в 2022 году стали Испания и Бельгия — на них пришлось почти три четверти всех поставок в ЕС. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так, Испания закупила более 40% всего проданного Россией СПГ — 5,24 миллиарда кубометров, что на 5% больше, чем в 2021 году. Бельгия стала вторым по величине покупателем российского сжиженного газа. Страна увеличила закупки в 1,7 раза, до 3,82 миллиарда кубометров. Третьим крупнейшим покупателем стали Нидерланды, хотя объем их закупок уменьшился в годовом выражении в 1,9 раза.

Абсолютным лидером по росту закупок российского СПГ стала Греция — они подскочили в 4,1 раза, до 750 миллионов кубометров. В результате страна стала четвертым крупнейшим покупателем.

Пятой стала Португалия, которая увеличила покупки в 1,4 раза и приобрела 390 миллионов кубометров сжиженного природного газа.

По итогам прошлого года Евросоюз нарастил покупки российского СПГ примерно на 3%, до 12,7 миллиарда кубометров.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина