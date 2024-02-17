Рустам Минниханов внес изменения в состав оргкомитета по проведению «Игр будущего»

Раис Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в состав организационного комитета по подготовке и проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом сообщает «ГТРК Татарстан» со ссылкой на соответствующий указ на официальном портале правовой информации.

В состав оргкомитета вошли временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС по Татарстану Ирек Кадамов и заместитель начальника Управления по республике филиала Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) в ПФО Андрей Кутьин. В то же время татарстанский лидер исключил руководившего Управлением по Татарстану филиала ГРЧЦ в ПФО Леонида Царева.

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине. На сегодня в город уже прибыло более 600 гостей. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из более 100 стран, свыше двух тысяч спортсменов. В ближайшие дни в городе ждут высоких гостей на уровне глав государств.



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Галия Гарифуллина